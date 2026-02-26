La matuziana Ilaria Salerno protagonista del beauty event più glamour del Festival alla Profumeria DellePiane di Sanremo

Durante i giorni del Festival, la sanremese Ilaria Salerno è stata ospite dell’evento beauty più glamour organizzato dalla DellePiane Profumerie, trasformata per l’occasione in un vero e proprio hub dedicato al mondo della bellezza. In concomitanza con il Festival di Sanremo, DellePiane Profumerie, in collaborazione con Naj Oleari, ha proposto un’esperienza esclusiva di make-up pensata per celebrare stile, creatività e alta professionalità. All’interno dello spazio, allestito con postazioni professionali presidiate da beauty expert, le clienti hanno potuto scegliere tra un full make-up completo o un make-up flash, vivendo un momento di bellezza personalizzato e preparandosi con eleganza all’atmosfera del Festival.

Ilaria Salerno è stata protagonista proprio in questi giorni dell’evento, generando un forte traffico e coinvolgimento sui social, a conferma del grande interesse suscitato dall’iniziativa. I make-up artist di Naj Oleari hanno realizzato per lei un full make-up dedicato alla prima serata del Festival, valorizzando il suo look con prodotti ad alte performance e una consulenza su misura. "Un progetto che mette al centro l’esperienza, la qualità del servizio e il legame con il territorio - spiegano gli organizzatori - rafforzando il dialogo tra il mondo beauty ed eventi di rilevanza nazionale». Un’iniziativa che conferma Sanremo come palcoscenico non solo musicale, ma anche di tendenze, glamour e innovazione nel mondo della bellezza, capace di unire brand iconici, professionalità e volti del territorio.