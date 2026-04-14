Sanremo: “Giustizia e Perdono” con Gemma Calabresi Milite il 17 aprile alla Parrocchia di Santa Maria degli Angeli

Cinquanta anni fa, forse l’Italia non era così tanto diversa da quella di oggi. Spesso, di fronte al caos e alle sfide attuali, si sente chi, soprattutto tra le persone più anziane, afferma che si stava meglio “prima”. C’è la tentazione di ricordare i bei momenti di un tempo passato, dimenticando le difficoltà di quei giorni.

Cinquantaquattro anni fa, Gemma Capra in Calabresi era una giovane madre di 25 anni, con due figli piccoli e un terzo in arrivo. Era sposata con il commissario di polizia Luigi Calabresi, che da tempo subiva una vergognosa campagna di ostracismo pubblico e ostilità, diventando un bersaglio per la morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli, avvenuta mentre si trovava nell’ufficio di Calabresi in custodia per le indagini sulla Strage di Piazza Fontana, attentato terroristico di matrice neofascista, uno dei tanti fatti di sangue del periodo denominato “anni di piombo”. Solo tra il 1969 e il 1974 si contano oltre 140 attentati, mentre il terrorismo ha causato complessivamente oltre 350-400 vittime in Italia.

Leggendo ciò che un certo ambiente intellettuale di sinistra diceva di Luigi Calabresi, si comprende come non siano stati solo i social media a rendere la società più aspra, ma piuttosto ad amplificare dinamiche già presenti.

La mattina del 17 maggio 1972, quando Luigi Calabresi uscì di casa per andare al lavoro e salutò la moglie senza sapere che non l’avrebbe più rivista, fu assassinato a colpi di pistola in un’azione del gruppo eversivo di estrema sinistra Lotta Continua.

Nel corso degli anni, lo Stato ha svolto il proprio compito: ha indagato, identificato i colpevoli e arrestato quattro membri di Lotta Continua, che sono stati processati, condannati e detenuti per il tempo necessario; ad alcuni di loro è stata successivamente concessa la grazia. Parole come arrestati, processati, condannati, custoditi, graziati segnano il percorso della giustizia. A queste si affianca però un gesto ulteriore: quello di Gemma Calabresi Milite, che ha scelto di perdonare.

Questo è il tema dell’incontro “Giustizia e Perdono”, organizzato dall’Azione Cattolica Diocesana e dall’Azione Cattolica della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli, in collaborazione con l’Azione Cattolica della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, secondo appuntamento del percorso “Giustizia e Pace si baceranno”.

La strada del perdono, che si estende per cinque decenni, è narrata nel libro di Gemma Calabresi Milite “La crepa e la luce”. L’incontro si terrà il 17 aprile alle ore 19.00 presso il salone parrocchiale della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Sanremo e offrirà l’occasione per ripercorrere questa storia e approfondire il significato del perdono, ciò che lo alimenta e come, anche di fronte a ferite meno gravi, sia possibile intraprendere un cammino simile.