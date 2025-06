Ventimiglia, Scullino: "Punto Iat al porto sostituito dall'ufficio per la polizia di frontiera, la decisione è stata condivisa con la maggioranza?" (Foto)

"Nuovo punto Iat al porto è stato sostituito da un nuovo ufficio della polizia di frontiera" - fa sapere il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino con un'interrogazione sul nuovo ufficio di informazione turistica e accoglienza al porto Cala del Forte.

"Il 3 agosto 2024 Flavio Di Muro in veste ufficiale, accompagnato dall'assessore Serena Calcopietro e in presenza di numerosi amministratori e cittadini, ha con grande enfasi, inaugurato il nuovo e importante ufficio di informazione e promozione turistica e di accoglienza nel locale comunale all’interno del porto" - ricorda Scullino - "Un'importante realizzazione voluta dalla mia amministrazione e la scelta di quella sala, tra le numerose proprietà comunali disponibili, era stata concordata con la direzione della società Cala del Forte, essendo la più bella e centrale, sicuramente molto visibile e fruibile per i turisti in arrivo che vogliono vistare o richiedere informazioni sulla città di Ventimiglia".

"Preso atto che, purtroppo in questi giorni con vera sorpresa, ho potuto costatare che il nuovo e interessante punto Iat, completamente allestito e funzionante, ha cessato l’attività di promozione turistica per cui era stato realizzato, per dare posto a un nuovo ufficio di polizia di frontiera per svolgere le attività, sicuramente meritevoli, di controllo e sicurezza all’interno dell’area portuale" - dice Scullino - "Si chiede, pertanto, se sia stato condiviso con la maggioranza politica e perché non siano stati informati anche i consiglieri di minoranza; se la decisione è stata richiesta o concordata con la Prefettura di Imperia e qual è il canone di locazione stabilito?".

"Se questo nuovo e importante insediamento poteva essere realizzato in altri locali comunali ancora utilizzabili, sempre all’interno del porto, lasciando invariato la collocazione dell'ufficio dì promozione turistica; se il bando di assegnazione dei locali rimasti non si è ancora ufficialmente concluso, perché non si è provveduto a riservarne almeno uno, dei quattro, così rispondendo a queste due importanti esigenze alla polizia di frontiera e all'informazione turistica?" - chiede Scullino aspettandosi un risposta scritta e un dibattito in consiglio comunale - "Se, a un sodalizio candidato gli è già stato assegnato un locale comunale per la realizzazione della propria sede sociale, perché, come parrebbe, le verrà concesso un secondo, escludendo una numerosa e attiva associazione di pescatori amatoriali, che, purtroppo, ha dovuto farsi carico, anche finanziariamente, di un'imposta nuova collocazione e che legittimamente auspicava nell'aggiudicazione di un locale per svolgere con passione la propria attivi à sociale, aperta anche ai giovani che vorranno iniziare a praticare la pesca sportiva?".