Sanremo, musica per tutta l'estate: Rose Villain superospite l'8 agosto ecco le altre date dei concerti

Sono state ufficializzate le date per i concerti estivi che caratterizzeranno l’estate di Sanremo. Una bella stagione che conferma la vocazione musicale della città dei fiori, che ospiterà in Pian di Nave una serie di big delle ‘7 note’ per trasportare la magia del Festival anche nei mesi più caldi. A quelli già noti si aggiunge una superospite, Rose Villain che si esibirà l'8 agosto dopo la partecipazione al Festival del febbraio scorso.

Si comincerà il 19 luglio con Shade e Caro Wow mentre il 26 toccherà a Chiello e Sethu. Protagonisti del 1° agosto saranno Nina Zilli ed Elasi mentre i BNKR44 scalderanno la platea del Ferragosto (il 14 sera). Chiuderà la stagione musicale Sarah Toscano il 23 agosto. Una proposta musicale di vero impatto, che saprà trasformare Pian di Nave in un grande palcoscenico, uno spazio di musica ed emozioni che quest’estate ospiterà quasi 60 eventi.

I nomi, rivolti ad un target prevalentemente giovanile, si integreranno in una proposta molto ampia e variegata di circa 60 eventi tra musica, talk e intrattenimento che vedrà coinvolte tra le location principali Pian di Nave, piazza Borea d’Olmo, piazza Colombo, l’auditorium Franco Alfano e la Pigna. Inoltre, si avvarrà della programmazione congiunta dell’Orchestra Sinfonica e del Casinò, in un calendario estate 2025 che sarà poi prossimamente presentato nella sua interezza dall’assessorato al Turismo.

Il costo dei concerti che allieteranno l’estate di residenti e turisti è di 155mila euro.