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Eventi | 14 aprile 2026, 13:02

Sanremo, la puntata di “Linea Verde” dedicata al Corso Fiorito slitta a domenica 26 aprile

La modifica dovuta alla diretta della Santa Messa del Papa dall’Angola. Sindoni: “Una settimana di attesa non cambia il valore della promozione del nostro territorio”

Sanremo, la puntata di “Linea Verde” dedicata al Corso Fiorito slitta a domenica 26 aprile

La puntata del programma "Linea Verde" dedicata al Corso Fiorito di Sanremo, originariamente programmata per il 19 aprile, andrà in onda il 26 aprile.

Tale cambiamento si è reso necessario per lasciare spazio alla Santa Messa celebrata da Sua Santità il Papa dall’Angola, inserita all’ultimo momento nella programmazione domenicale.

Comprendiamo perfettamente la necessità di dare priorità ad un evento di tale portata spirituale ed internazionale come la Santa Messa del Pontefice – dichiara l’assessore al turismo Alessandro Sindoni - e siamo certi che il pubblico saprà attendere una settimana per vedere la puntata di Linea Verde. Questo breve rinvio al 26 aprile nulla toglie alla qualità del lavoro svolto per promuovere le bellezze del nostro territorio, che avranno comunque la meritata visibilità”.

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