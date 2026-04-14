Taggia protagonista su TV Monaco: il Maestro Christian Raimo racconta arte, memoria e identità italiana

Il prossimo 22 aprile alle 19:30 andrà in onda “Lo Speciale TV Monaco condotto dal Maestro Christian Raimo”, un progetto televisivo che si propone come un intenso viaggio culturale e artistico ambientato nel suggestivo borgo medievale di Taggia. Lo speciale, visibile online, si configura come “un racconto del personaggio di tradizione artistico-musicale italiana”, sviluppato attraverso luoghi simbolici che rappresentano la profondità storica e spirituale del territorio. Protagonista è il Maestro Christian Raimo, curatore artistico-culturale e divulgatore, che torna nella sua terra d’origine per intrecciare memoria, identità e patrimonio culturale italiano.

Il percorso narrativo prende vita all’interno del Convento di San Domenico (1459), custode di importanti testimonianze artistiche, tra cui le opere di Ludovico Brea. Qui, tra affreschi, chiostri e una biblioteca secolare concessa dal FEC, viene svelato anche un antico codice miniato musicale, simbolo della ricchezza culturale custodita nel tempo. Lo speciale prosegue al Santuario della Madonna Miracolosa, dove trova spazio uno dei momenti più suggestivi: una improvvisazione organistica esclusiva sull’organo storico Giosuè Agati del 1839, capace di esaltare “i suoni ed i colori tipici di un periodo stilistico”. Non mancano le tappe nel cuore del borgo medievale, tra Piazza Gastaldi, Via Lercari, Via Solari, il Portale Carlo Spinosa e i caratteristici carrugi, in un itinerario che restituisce al pubblico il valore simbolico e identitario del territorio.

Nel corso del racconto, Raimo richiama anche i luoghi della sua formazione artistica, come i Conservatori di Milano e Parma, e figure di riferimento del panorama culturale italiano, insieme a famiglie, istituzioni ed esponenti ecclesiastici italiani e monegaschi. Lo speciale si presenta così come un ponte tra passato e presente, dove le radici personali del Maestro diventano “espressione viva della continuità culturale italiana”, in dialogo con una dimensione internazionale. Un appuntamento che unisce televisione, arte e territorio, offrendo uno sguardo autentico e profondo su una delle realtà più affascinanti della Liguria.