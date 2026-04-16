Ventimiglia, all’Area Archeologica di Nervia il ciclo “Non solo Albintimilium” con un focus su vie e popolamento del territorio

Prosegue a Ventimiglia il ciclo di incontri “Non solo Albintimilium. Popolamento, vie e risorse di una terra tra mare e montagna”, in programma dal 10 aprile al 28 maggio presso l’Area Archeologica di Nervia.

Domani, venerdì 17 aprile alle ore 16, sarà protagonista Giulio Montinari, archeologo della Direzione Regionale Musei Nazionali della Liguria, con una conferenza dal titolo “Quando i crinali erano vie – pastorizia, nomadismo e sfruttamento delle vie interne nel Ponente ligure tra Età del Ferro e Medioevo”.

Un appuntamento che accompagnerà il pubblico in un vero e proprio viaggio lungo i crinali dell’entroterra ligure, per comprendere le dinamiche di popolamento e l’utilizzo delle vie interne nel corso dei secoli, tra spostamenti stagionali, attività pastorali e forme di insediamento.

L’incontro si terrà presso l’antiquarium dell’area archeologica, in corso Genova 134, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Un’occasione per approfondire la storia del territorio attraverso il contributo di studiosi ed esperti del settore.