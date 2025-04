Santo Stefano al Mare, ok alla nuova convenzione urbanistica per la Zona C-Trasf.2: 230mila euro di opere e nuovi parcheggi su via Peirona

Il Comune di Santo Stefano al Mare ha approvato nei giorni scorsi la nuova bozza di convenzione urbanistica relativa allo Strumento Urbanistico Attuativo (SUA) della zona C-Trasf.2 del Piano Regolatore Generale. Il provvedimento, adottato dalla Giunta con delibera n. 32 del 31 marzo 2025, consente alla società Santo Stefano 2000 S.r.l. di dare attuazione al primo lotto del progetto edilizio, sbloccando una fase importante dello sviluppo urbanistico dell’area.

Si tratta di un intervento rilevante sia per gli impatti sul tessuto urbano che per il valore economico: sono infatti previsti circa 230.000 euro di opere di urbanizzazione, suddivisi tra opere primarie e secondarie. Il dettaglio dei costi è stato allegato alla nuova convenzione, tramite computi metrici e planimetrie aggiornate. Tra gli interventi più significativi, l’allargamento di Via Peirona, la realizzazione di un parcheggio pubblico di 16 posti auto in fregio alla strada stessa e la creazione di una nuova area a verde attrezzata. Inoltre, verrà realizzato un secondo parcheggio da 10 posti auto, a servizio del comparto abitativo.

L’onere complessivo per le opere di urbanizzazione primaria è quantificato in 168.007,52 euro, mentre per quelle secondarie la spesa prevista è pari a 61.197,35 euro, per un totale complessivo di 229.204,87 euro. Queste cifre rappresentano lo scomputo parziale rispetto agli oneri di urbanizzazione dovuti dal soggetto attuatore. Dal punto di vista procedurale, la nuova convenzione va a rimodulare quella già approvata nel 2017, adattandola a esigenze sopraggiunte e riconferma l’impegno della società Santo Stefano 2000 a sostenere integralmente i costi del primo lotto, in attesa di un successivo accordo per il lotto 2.

La relazione tecnica firmata dall’architetto Mariano Zampino, responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica, conferma che non vi sono modifiche ai contenuti già approvati, ma solo integrazioni puntuali relative agli aspetti economici e procedurali. Gli articoli 5 e 6 del nuovo schema convenzionale definiscono infatti in modo preciso i contributi dovuti per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

La Giunta comunale, riconoscendo l’interesse pubblico dell’iniziativa, ha evidenziato come la realizzazione delle opere previste rappresenti una risposta concreta alle carenze infrastrutturali della zona, contribuendo a migliorare la viabilità e i servizi per i residenti. L’accordo è già pienamente operativo e permette all’ufficio tecnico di avviare tutti gli adempimenti necessari.