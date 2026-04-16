Vallecrosia, poesia e territorio si incontrano nel secondo appuntamento della rassegna “I colori della poesia”

Prosegue a Vallecrosia la rassegna poetica “I colori della poesia – Voci del territorio”, con il secondo incontro in programma sabato alle 17 presso la Biblioteca Comunale. Dopo un esordio dedicato all’amore, il nuovo appuntamento ruoterà attorno al tema “I luoghi che restano”, offrendo un percorso poetico tra spazi reali e interiori, memoria e identità. Un viaggio che attraversa paesaggi del territorio e geografie dell’anima, mettendo al centro il legame profondo tra esperienza umana e scrittura.

L’iniziativa, promossa da Daniela Bruno e Lucia Morlino, prosegue nel suo intento di valorizzare le voci poetiche locali, creando uno spazio di incontro aperto alla cittadinanza. Il pubblico potrà partecipare a letture di testi originali e momenti di dialogo con gli autori, in un clima di condivisione e ascolto. Il tema dei luoghi sarà esplorato in tutte le sue sfumature: “i luoghi dell’infanzia, quelli della memoria, gli spazi vissuti e quelli immaginati”, fino ad arrivare agli spazi interiori che ciascuno custodisce dentro di sé. A rendere ancora più suggestivo l’incontro saranno gli intermezzi musicali eseguiti dagli allievi della Scuola di Musica Pergolesi, in un dialogo armonico tra parola e musica.

La conduzione sarà affidata a Mara Cilli, che guiderà il pubblico lungo il percorso, contribuendo a creare un’atmosfera di partecipazione e attenzione. La rassegna, realizzata con il patrocinio del Comune di Vallecrosia, si conferma come un’importante occasione culturale aperta a tutti, capace di raccontare e valorizzare il territorio attraverso la forza della poesia.