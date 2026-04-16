EuroApe 2026 a Vallebona, navette gratuite da Bordighera per un evento all’insegna della sostenibilità

In occasione di EuroApe 2026, il suggestivo borgo di Vallebona si prepara ad accogliere visitatori, appassionati e curiosi con un servizio dedicato alla mobilità sostenibile, pensato per rendere più agevole la partecipazione all’evento.
Per la giornata di sabato 18 aprile sarà infatti attivo un servizio continuativo di navette gratuite che collegherà Bordighera al centro storico di Vallebona, dalle ore 11.00 alle ore 22.00.
Le fermate previste lungo il percorso saranno:
- Piazza della Stazione a Bordighera
- incrocio tra via Romana e via Pasteur (zona Garden)
- Due Strade
- Borghetto, in via Mameli
L’iniziativa nasce con un triplice obiettivo: agevolare l’afflusso del pubblico, ridurre il traffico veicolare nel borgo e promuovere una mobilità più sostenibile e rispettosa del territorio.
Grazie alle navette, i visitatori potranno raggiungere comodamente il cuore della manifestazione, dove saranno protagoniste le iconiche Ape tra esposizioni, eventi e momenti di aggregazione.
EuroApe 2026 si preannuncia così come un’esperienza unica all’insegna della convivialità e della passione, con inizio dalle ore 12 di sabato 18 aprile, pronta ad animare le vie di Vallebona con entusiasmo e partecipazione.