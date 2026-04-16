Sanremo, lo storico Gastone Breccia al Casinò Culturae con un focus sulla Conferenza di Pace del 1920

Nell’ambito del ciclo “Casinò Culturae” Festival, giovedì 23 aprile alle ore 18.00 a Sanremo si terrà un importante appuntamento dedicato alla storia e agli equilibri internazionali: protagonista sarà lo storico Gastone Breccia, che interverrà sul tema della Conferenza di Pace di Sanremo del 1920.
L’incontro, intitolato “La conferenza di Pace di Sanremo 1920. Sanremo al centro del nuovo assetto internazionale”, prenderà spunto dal libro “A patti con il nemico. Storia del mondo in 25 trattati di pace” (Marsilio), in cui l’autore analizza il ruolo degli accordi di pace nella storia, evidenziandone fragilità e contraddizioni.
Nel corso dell’evento sarà inoltre proiettato il documentario realizzato da Roberto Pecchinino, incentrato proprio sulla storica conferenza che vide Sanremo protagonista dello scenario internazionale nel primo dopoguerra.
Attraverso un percorso che spazia dall’antichità ai conflitti contemporanei, Breccia offrirà una riflessione approfondita sul significato della pace, spesso intesa più come tregua temporanea che come soluzione definitiva ai conflitti. Un viaggio tra trattati, strategie e scenari geopolitici che aiuta a comprendere anche le dinamiche del presente.
L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
Nel calendario degli appuntamenti, è stato inoltre comunicato lo spostamento dell’incontro con Riccardo Nencini, previsto inizialmente nei prossimi giorni e rinviato a martedì 19 maggio alle ore 16.30.
Tra gli eventi successivi, martedì 28 aprile alle 16.30 si terrà anche un omaggio a Eugenio Scalfari nel centenario della nascita, con la partecipazione del vicedirettore di Repubblica Carlo Bonini, in collaborazione con il quotidiano e il Liceo Cassini di Sanremo.