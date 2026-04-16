Santo Stefano al Mare ricorda Caterina Conio: incontro sul dialogo interreligioso a 30 anni dalla scomparsa

Sabato prossimo, alle 15.30, presso l’Oratorio del Santo Cristo di Santo Stefano al Mare, si terrà un incontro commemorativo dedicato alla figura della Prof.ssa Caterina Conio, nel 30° anniversario della sua scomparsa. L’iniziativa, promossa dal Centro Interreligioso “Henri Le Saux” – Biblioteca Caterina Conio, sarà incentrata sul tema “Caterina Conio e il dialogo interreligioso”, un ambito al quale la studiosa ha dedicato parte significativa del proprio impegno culturale e umano.

Relatore dell’incontro sarà il Prof. Francesco Villano, che guiderà una riflessione sul valore del dialogo tra le religioni, alla luce dell’eredità lasciata da Conio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca Caterina Conio, in Via Roma 69 a Santo Stefano al Mare, all’indirizzo email bibliotecasstefano@libero.it o al numero 0184 485431.