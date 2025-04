“Ricoltiviamo”, l’agricoltura torna protagonista a Sanremo: studenti in prima fila e un team di esperti per guidare il rilancio (Foto e video)

Si è concluso con grande partecipazione l’evento “Ricoltiviamo”, promosso dai Rotary Club della Provincia di Imperia in collaborazione con il Distretto 2032. Un’iniziativa ambiziosa, volta a riavvicinare i giovani al mondo dell’agricoltura e, in particolare, alla floricoltura, storica eccellenza del Ponente ligure. Cuore del progetto: la creazione di un team di esperti pronti a mettere competenze e visione al servizio del rilancio del settore.

La tavola rotonda pubblica si è svolta presso la sala convegni di Villa Ormond a Sanremo e ha visto la partecipazione di oltre cento studenti, accompagnati dai docenti, provenienti da diversi istituti del territorio: i corsi ITS dell’Accademia Ligure Agroalimentare, il Liceo G.D. Cassini, l’Istituto “E. Ruffini - D. Aicardi” e l’Istituto Ruffini di Imperia.

Un’occasione di confronto con professionisti, agronomi, imprenditori, istituzioni e rappresentanti del mondo della formazione, che hanno illustrato ai ragazzi le prospettive occupazionali, le sfide e le innovazioni legate alla floricoltura, al vivaismo e all’agricoltura sostenibile.

Ad aprire i lavori è stato Sergio Viglietti, presidente del Rotary Club Sanremo Hanbury: “È un progetto che studiavo da diversi anni. Finalmente si realizza l’obiettivo di fornire una maggiore informazione ai giovani su un settore dalle grandi potenzialità. Al tempo stesso, nasce oggi un team di esperti che si affaccia per la prima volta in modo strutturato alla floricoltura, pronto a supportare il comparto con competenza e nuove idee”.

Anche il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, ha voluto sottolineare il valore dell’iniziativa: “Grazie ai Rotary Club per questo impegno. Purtroppo il settore non ha più quello smalto che costituiva l’economia portante della provincia, ma oggi vive una stagione di rilancio. Coinvolgere i giovani è fondamentale: iniziative come questa meritano la massima considerazione”.

Dello stesso avviso anche Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria e assessore regionale all’Agricoltura: “La floricoltura è strategica non solo economicamente, ma anche per le sue ricadute occupazionali e ambientali. È un settore che guarda alle sfide future: oggi parliamo di risparmio idrico, energetico, sostenibilità. Questo incontro è un punto di partenza per trasmettere buone pratiche e costruire nuove competenze”.

Il progetto “Ricoltiviamo” non si ferma alla sola tavola rotonda. Il vero motore sarà il team di esperti, costituito da figure provenienti da diverse discipline – agronomi, ibridatori, imprenditori agricoli, designer floreali – che lavoreranno per accompagnare il rinnovamento del comparto, proporre nuove strategie e supportare le istituzioni nella programmazione futura. Un lavoro che vedrà protagonisti anche i giovani, grazie a momenti di formazione, workshop e confronti diretti con chi il settore lo vive ogni giorno.