Pompeiana, sabato 18 aprile escursione nella ZSC con Praugrande tra antiche mulattiere, boschi e panorami sul mare

L’Associazione Praugrande organizza per sabato 18 aprile un’escursione nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) di Pompeiana, un percorso tra antiche mulattiere, macchia mediterranea, boschi di roverelle e panorami a picco sul mare. Il ritrovo è fissato alle 9 in piazza della Chiesa a Pompeiana. I partecipanti dovranno munirsi di pranzo al sacco, borraccia, scarponcini con suola adeguata, pantaloni lunghi e maglietta di ricambio. L’escursione, completamente gratuita e aperta a tutti, si concluderà nel pomeriggio con il rientro in paese.

A seguire, alle 18, è prevista l’assemblea annuale dei soci di Praugrande presso il Centro Sociale di via Anfossi, durante la quale verranno approvati il bilancio e discusse le attività svolte nel 2025 e quelle programmate per il 2026. Nei giorni precedenti, domenica 12 aprile, i volontari dell’associazione sono intervenuti nella ZSC, in località San Bernardo, per il ripristino dei pannelli informativi su fauna, flora e sentieri, danneggiati nei mesi scorsi da atti vandalici. L’intervento ha restituito piena leggibilità a un importante strumento di educazione ambientale e valorizzazione del territorio.