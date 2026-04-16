Triora, domenica 19 aprile torna la Processione del Monte giunta alla sua 260esima edizione

Domenica 19 aprile, seconda domenica dopo Pasqua, Triora rinnova uno degli appuntamenti più identitari e sentiti dell’alta Valle Argentina: la tradizionale “Processione del Monte”, giunta alla sua 260ª edizione.

La ricorrenza affonda le sue radici in un voto deliberato dal Parlamento triorese nel 1756, quando la popolazione decise di ringraziare la Provvidenza per la fine della devastazione causata dai “bruchi” che stavano distruggendo i raccolti, mettendo in crisi la sopravvivenza e l’economia agricola del territorio.

La salita al cosiddetto “Monte Forcarum”, anticamente indicato anche come luogo di esecuzione delle pene capitali, rappresenta ancora oggi un gesto collettivo di fede e memoria. Nel corso dei secoli il rito si è trasformato, ma ha mantenuto intatto il suo significato originario: affidare simbolicamente alla benedizione il territorio e le sue coltivazioni.

Nel passato la processione vedeva la partecipazione della comunità con croci e un pesante Cristo ligneo, mentre dalla metà dell’Ottocento è protagonista il gruppo statuario della Madonna della Misericordia, opera dello scultore genovese Paolo Olivari. La statua, del peso di circa tre quintali, viene tuttora trasportata a spalla da otto portatori che si alternano lungo il percorso, in un gesto di grande fatica e devozione.

Accanto alla Madonna, anche il “Cristo” di 55 chili e la Croce nera, portata secondo l’antica tradizione da incappucciati scalzi, continuano a rappresentare i simboli più intensi della processione, tra silenzio, preghiera e partecipazione del popolo.

La comunità segue il corteo lungo il cammino che conduce al monte, dove si svolge il momento centrale del rito con l’esorcismo simbolico contro i parassiti e la benedizione delle campagne, oggi in gran parte abbandonate ma ancora profondamente legate alla memoria agricola del territorio.

La celebrazione prenderà avvio alle 10.30 con la Santa Messa nella chiesa parrocchiale, al termine della quale il corteo si dirigerà verso il Monte. La manifestazione è organizzata dalla Parrocchia di Triora e dalla Confraternita della Buona Morte, con la partecipazione della popolazione e di tutti coloro che desiderano mantenere viva una tradizione secolare che supera campanilismi e divisioni.

Nel corso degli anni la processione si è svolta anche in condizioni meteorologiche difficili, rimanendo comunque un appuntamento irrinunciabile per la comunità. La memoria locale ricorda episodi particolari, come rinvii ripetuti o difficoltà nel raggiungere la vetta, sempre superati grazie alla determinazione dei partecipanti.

Lo scorso anno, in assenza di portatori sufficienti, furono alcune donne a farsi carico della statua della Madonna, accompagnandola fino alla cima tra grande partecipazione emotiva.

La “Processione del Monte” è stata inoltre riconosciuta tra gli “Eventi autentici” della Regione Liguria, a conferma del suo valore storico, religioso e culturale per l’intero territorio.