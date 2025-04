Cantieri autostradali: in Liguria entro oggi stop ai lavori impattanti per le festività pasquali e i ponti di primavera

Entro oggi verranno rimossi tutti i cantieri più impattanti sull’intera rete autostradale ligure. È pienamente confermato il piano di alleggerimento messo a punto nell’ultima riunione del tavolo tecnico di confronto convocato da Regione con i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di Anci, Comune di Genova, Anas e concessionarie. Sulle tratte di competenza di Aspi fino a martedì 6 maggio è previsto lo stop a tutte le lavorazioni con la garanzia di almeno due corsie per senso di marcia, in particolare in A10 tra Genova e Savona e in A26 tra Genova Voltri e Ovada, tenendo conto anche dell’afflusso di visitatori a Genova per Euroflora (24 aprile - 4 maggio).

Smontato definitivamente lo scambio di carreggiata tra Lavagna e Sestri Levante (gallerie Santa Giulia- Sant’Anna – Del Fico – San Bernardo e viadotto Valle Ragone). Alla ripresa, Aspi garantirà lo stop delle lavorazioni tutti i fine settimana (dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina), con un ulteriore fase di smontaggio da giovedì 29 maggio a martedì 3 giugno.



Lo stop ai cantieri è previsto fino a martedì 6 maggio, con la garanzia su tutte le tratte di almeno due corsie per senso di marcia (festività pasquali e ponti festivi del 25 aprile e 1° maggio). Alla ripresa del 6 maggio, previste riduzioni di corsia infrasettimanali soprattutto in A12 (tra Chiavari e Rapallo in entrambe le direzioni; tra Recco e Genova Nervi verso Genova; tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno fino al 30 giugno) e in A7 (tra Bolzaneto e Busalla). Dal 6 maggio previsto lo smontaggio dei cantieri durante tutti i fine settimana (dalle 14 del venerdì alle 12 del lunedì successivo). Fino al 17 maggio fa eccezione il solo cantiere tra Recco e Genova Nervi, che resterà attivo anche nei fine settimana, ma con un dispositivo per garantire due corsie nella direzione prevalente di traffico. Ulteriore stop ai cantieri dal 29 maggio al 3 giugno, garantite su tutte le tratte almeno due corsie per senso di marcia (per la festività del 2 Giugno).

A10 Savona – Ventimiglia

Entro le ore 14 di oggi, mercoledì 16 aprile, alle 22 di domenica 4 maggio Concessioni del Tirreno eliminerà tutte le strettoie ad una corrente veicolare.

A12 Sestri Levante – Livorno

Concessioni del Tirreno eliminerà tutte le strettoie ad una corrente veicolare. Inoltre da domani, giovedì 17 aprile, seppur in configurazione non definitiva, aprirà a due correnti veicolari la rampa di interconnessione tra la A15 Parma – La Spezia e la A12 Sestri Levante – Livorno in direzione Livorno.

A6 Torino – Savona

Autostrada dei Fiori ha già riattivato il sistema che consente, nei periodi di maggior traffico, la gestione dinamica delle corsie, vale a dire due correnti veicolari nella direzione di traffico prevalente in corrispondenza del viadotto Cento tra gli svincoli di Mondovì e Niella Tanaro. La gestione dinamica delle corsie verrà poi adottata dalle ore 14 di oggi, mercoledì 16 aprile, in tutti i fine settimana primaverili/estivi anche ai cantieri ubicati nella tratta tra Altare e Savona.