Pronto soccorso di Sanremo : festività natalizie sotto controllo, si prepara il Capodanno

Gli accessi al pronto soccorso di Sanremo durante la Vigilia, Natale e Santo Stefano si sono mantenuti in linea con le aspettative, senza registrare particolari criticità. L'afflusso di pazienti è stato gestito con regolarità, confermando una situazione sotto controllo durante i giorni più intensi delle festività natalizie. Tuttavia, con l’arrivo di turisti per il Capodanno, il personale sanitario si prepara per i giorni più impegnativi, in particolare la sera del 31 dicembre e del primo giorno dell'anno, tradizionalmente caratterizzati da un incremento di accessi.

Se ad Imperia si sta lavorando per ottimizzare la gestione dei pazienti con patologie non complesse attraverso il potenziamento della sala dedicata ai casi a bassa priorità, a Sanremo il piano è già operativo: la terza sala del pronto soccorso, anch’essa destinata ai casi a bassa priorità, è stata rafforzata e si sta dimostrando un elemento chiave nella gestione del flusso di pazienti. Attivata durante le vacanze pasquali, questa soluzione si conferma utile anche per il periodo natalizio e di fine anno.

Il pronto soccorso di Sanremo, quindi, continua ad affrontare le festività natalizie con un’organizzazione collaudata e mirata a garantire un’assistenza puntuale, anche nei momenti di maggiore afflusso, offrendo ai propri utenti una risposta pronta grazie a una programmazione che tiene conto delle specificità del periodo.