Triora: riaperto il 'Sentiero delle Streghe' dopo le frane dell'anno scorso, rimane chiuso quello verso la Provinciale

Può riaprire il ‘Sentiero delle Streghe’ a Triora. Lo ha deciso il Comune con una specifica ordinanza, dopo la chiusura avvenuta per motivi di sicurezza nel marzo del 2024, dopo una serie di eventi atmosferici, che avevano provocato diversi crolli di piante e muretti di contenimento che hanno bloccato la viabilità pubblica.

Un anno fa vennero transennate e chiuse le strade ed i sentieri interessati da alcune frane, provocando la chiusura del ‘Sentiero delle streghe’ e del vicino sentiero che collega l’abitato di Triora alla strada provinciale.

Ad oggi, invece, sono stati ultimati i lavori relativi alla messa in sicurezza del sentiero e, dopo i sopralluoghi dei tecnici, lo stesso è stato dichiarato percorribile, mentre quello che collega l’abitato di Triora alla strada provinciale, è ancora off limits, visto che non è stato possibile effettuare i lavori di messa in sicurezza e di pulizia.

Il Comune ha presentato la richiesta di finanziamento alla Regione Liguria per un intervento di messa in sicurezza successivo, visto che ad oggi non dispone delle risorse necessarie per intervenire.