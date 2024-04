Frana sulla ferrovia Ventimiglia-Cuneo, Ioculano: “Sembra un altro motivo per smettere di investire sul collegamento”

Il Ponente fa i conti con un altro stop alla circolazione provocato da una frana. Dal 1° aprile la linea ferroviaria Ventimiglia-Cuneo è interrotta per via dello smottamento vicino alla stazione di Vievola, in territorio francese. Un tratto di ferrovia cruciale per i collegamenti tra Liguria e Piemonte in attesa del completamento del tunnel di Tenda, altro tema caldo degli ultimi mesi in chiave trasporti.

L’interruzione della ferrovia è stata al centro del consiglio regionale con l’interrogazione presentata dal consigliere Enrico Ioculano (Pd - Articolo Uno) per chiedere alla Regione i tempi per il ripristino del collegamento.

“Il 5 aprile è stata convocata dalla Provincia di Cuneo la prima riunione del tavolo tecnico ferrovia Tenda per gli aggiornamenti sul collegamento ferroviario - ha risposto l’assessore regionale con delega ai Trasporti, Augusto Sartori - i tecnici RFI hanno riferito che in seguito alle piogge ci sono stati gravi danni, il gestore SNCF, interrogato da RFI, ha dato un generico riscontro sui tempi da loro stimati in alcune settimane. Appena ci daranno un aggiornamento verrà convocato il tavolo tecnico a cui Regione parteciperà per seguire con attenzione l’evoluzione dei lavori tenendo conto che il ripristino è a cura di SNCF. Le nostre competenze sono limitate, compito mia e degli uffici è seguire questa vicenda che divide in due la valle”.

“Nel corso di questi anni ci siamo resi conto che qualsiasi elemento esca è sempre un motivo valido per smettere di investire in questo collegamento - ha replicato Ioculano - se ci sarà attenzione, non può che farmi piacere”.