Terremoto politico in Liguria: Alessandro Piana oggi presiederà la Giunta per la riorganizzazione in Regione

Sono fissate per oggi pomeriggio le riunioni della Giunta e della maggioranza in Regione a Genova. Il centrodestra ligure si siede per organizzarsi dopo la turbolenta giornata di ieri, che si era aperta con l’arresto del Presidente della Regione, Giovanni Toti.

Il vice Presidente Alessandro Piana, che da ieri subentra in reggenza a Toti ha confermato che le riunioni serviranno per confrontarsi e capire il livello di tenuta, attenendosi alle disposizioni delle segreterie politiche.

Lo stesso Piana ha confermato la massima stima e fiducia nei confronti di Toti, evidenziando l’importanza delle riunioni di oggi, in particolare dal punto di vista organizzativo: “Alcuni consiglieri regionali – ha detto all’agenzia Dire – non ci saranno perché all'estero, ma tutti hanno manifestato la massima solidarietà e impegno”.

Nelle riunioni di oggi, oltre alla riorganizzazione delle deleghe, si parlerà dei molti incarichi che venivano ricoperti da Toti, come il dissesto idrogeologico e trasferimento della nave rigassificatrice ‘Golar Tundra’.