Bordighera Viva prosegue il proprio percorso civico, e presenta i primi tre candidati che hanno scelto di impegnarsi nel rilancio della città

Ad aprire la presentazione è Marco Farotto, fondatore di Bordighera Viva: "Bordighera è una città turistica che lentamente si sta spegnendo: le numerose serrande chiuse addirittura nelle vie del centro fanno capire che urge un cambio di passo. Con la nostra lista, vogliamo portare al servizio della città volti nuovi che collaborino insieme ad altri con esperienza, di modo che tutti possano avere sempre una bussola di riferimento per realizzare le proprie idee. Tutti i candidati si sono impegnati in due cose fondamentali: ascoltare i cittadini, e vivere Bordighera, perché per rilanciare la nostra città servono anzitutto persone che la vivano. Sono orgoglioso di presentarvi quest’oggi quindi tre dei nostri candidati: due volti nuovi, ed uno con una grande esperienza amministrativa alle spalle, che sono certo sapranno fare un lavoro fantastico". Sotto i primi tre nomi.

Daniele Guerrini: operatore sanitario impegnato nella riabilitazione di minori e giovani adulti diversamente abili. Padre, atleta internazionale semi professionista, organizzatore di numerosi eventi, è anche un ricercatore, studioso, e divulgatore della storia bordigotta. "Vivo Bordighera ogni giorno attraverso il sociale, lo sport, l’associazionismo e la cultura. Entrare in Bordighera Viva significa per me portare questa esperienza concreta al servizio della città e delle persone che la abitano. Per una città più inclusiva, con più opportunità, e che sappia ascoltare tutti".

Stefano Sapino: veterinario e imprenditore agricolo, con una lunga esperienza amministrativa alle spalle. Eletto per tre volte consigliere comunale della città di Bordighera, si accinge ad essere uno dei punti di riferimento della lista. "Ho scelto Bordighera Viva perché credo sia arrivato il momento di mettere l'esperienza appresa negli anni al servizio di un progetto nuovo: rispetto per i cittadini, rispetto per la città, e per le istituzioni. Far ripartire questa città non sarà facile, ma scendo in campo con tutto quello che ho appreso in tre mandati da consigliere comunale proprio per questo".

Chiara Mazzocchi: artista poliedrica, attiva nel panorama culturale e creativo, con esperienze e riconoscimenti anche su testate nazionali come la Repubblica e Vogue Italia. "Dobbiamo valorizzare ogni aspetto del nostro territorio: noi siamo una città turistica, storica, e anche artistica. Credo che la cultura e l’arte possano essere strumenti concreti per raccontarci e valorizzarci. Con Bordighera Viva voglio mettere a disposizione esperienze, relazioni e visioni proprio per dare a Bordighera un’immagine viva, contemporanea e capace di dialogare anche fuori dai confini locali".

"Tutti i nostri candidati - conclude Marco Farotto - si impegnano a sviluppare specifiche tematiche di interesse per la nostra città. In queste settimane avremo modo di conoscere meglio i progetti di ognuno di loro. È solo unendo le forze di tutti i bordigotti che potremo fare qualcosa di grande, e con questa squadra sono certo riusciremo a farlo".