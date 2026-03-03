Passerella a Ventimiglia, Scullino: "Valutare la possibilità di ampliare l’impalcato di circa 1,30 metri"

"In questi giorni l’amministrazione ha presentato, in modo ufficiale, l’inizio della ricostruzione della passerella crollata nel 2020 a seguito della tempesta Alex. Ricordo bene che la nostra amministrazione, all’epoca, aveva predisposto e presentato un progetto completo, ottenendo tutte le approvazioni necessarie e un finanziamento pari a circa 10 milioni e mezzo di euro. Il progetto prevedeva la realizzazione di una passerella a campata unica, ciclopedonale, larga 7 metri, la messa in sicurezza delle due sponde, destra e sinistra, e la costruzione di un belvedere sul lato sinistro del fiume. Purtroppo, con il cambio di amministrazione, non si sono persi due anni ma cinque" - dice l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino.

"Se fosse stato accolto il nostro progetto e fosse stata bandita immediatamente la gara, oggi la passerella ciclopedonale sarebbe già stata realizzata da tempo e i cittadini avrebbero potuto utilizzarla da anni. La nuova amministrazione ha, invece, scelto di abbandonare quel progetto e di affidare l’incarico per uno nuovo" - sottolinea Scullino - "Oggi siamo nel 2026: significa che, di fatto, sono trascorsi cinque o sei anni senza che i cittadini abbiano potuto riavere un collegamento stabile e, considerando i 20 mesi previsti per i lavori, arriveremo a circa sette anni complessivi durante i quali i ventimigliesi non avranno potuto attraversare agevolmente il fiume Roia".

"Il progetto originario, comprensivo di argini, passerella ciclopedonale e belvedere, aveva un costo stimato di circa 10 milioni e mezzo" - ricorda Scullino - "Oggi la sola passerella pedonale, larga 2,70 metri, senza argini e senza belvedere, con una pila in alveo, costa circa 6 milioni di euro. Gli argini sono stimati in ulteriori 2 milioni e 800mila euro. Siamo, quindi, arrivati a un costo complessivo molto simile a quello previsto nel 2020. Il risparmio effettivo è di circa un milione di euro ma va considerato che il progetto originario prevedeva un’opera più ampia: una passerella ciclopedonale a campata unica con belvedere. È, dunque, legittimo domandarsi se quel milione in più non fosse giustificato dalla qualità e dalla funzionalità dell’intervento".