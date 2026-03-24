Ventimiglia, passerella sul fiume Roia. Il sindaco Di Muro: "Ruspa in azione"

Proseguono i lavori per la ricostruzione della passerella sul fiume Roia a Ventimiglia, che era stata distrutta dalla tempesta Alex nell’ottobre del 2020.

Dopo l'allestimento del cantiere e le verifiche tecniche, è iniziato l'intervento della ruspa per demolire ciò che era rimasto della 'vecchia' passerella per poter iniziare poi la ricostruzione. Secondo il progetto, la nuova passerella sarà lunga circa 140 metri per due metri e settanta centimetri di larghezza. Sarà realizzata in acciaio corten, e sarà semplice e snella. Avrà una pila unica in alveo e un'illuminazione con delle strip led su entrambi i lati, in tutta la lunghezza del camminamento a livello del pavimento, che sarà perciò illuminato.

"Ruspa in azione" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "La passerella non c’è più ma presto tornerà, più bella di prima".