Prosegue il percorso verso l’ottenimento della Bandiera Verde: riunito il comitato Eco-schools

Prosegue a gonfie vele il percorso per l’ottenimento della Bandiera Verde da parte delle scuole primarie Pastonchi (Arma di Taggia), Mazzini (Levà), Soleri (Taggia) e della scuola primaria di Triora.

Nei giorni scorsi si è nuovamente riunito il comitato Eco-Schools, alla presenza di Albina Savastano, referente della FEE, lo stesso ente che assegna la nota Bandiera Blu, per fare il punto sui progetti portati avanti dai giovani studenti.

L’assessore Manuel Fichera ricorda: “Il riconoscimento giunge al termine di un percorso educativo volto alla sensibilizzazione sui temi ambientali, legati al rispetto dell’ambiente e della natura. Ogni scuola partecipante è impegnata in uno specifico progetto che, entro il 18 maggio, sarà inviato al Ministero per le verifiche relative al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Se il giudizio sarà positivo, come già avvenuto negli scorsi anni, verrà consegnata la Bandiera Verde ai plessi scolastici. Crediamo in questa iniziativa, che supportiamo e sosteniamo ormai da tempo. Educare i nostri ragazzi ai temi ambientali significa contribuire a costruire un mondo migliore per le future generazioni.”

Alla riunione erano presenti: