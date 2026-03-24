Referendum giustizia, Imperia in controtendenza: vince il Sì ma nel capoluogo prevale il No

Un risultato elettorale che fa discutere e che, secondo il Comitato Giuliano Vassalli della provincia di Imperia, va letto soprattutto in chiave politica. “Un voto, prima ancora che politico, di pancia anti-governo”, spiegano i rappresentanti del Comitato, tracciando un parallelo con quanto accaduto nel referendum costituzionale del 2016. Secondo l’analisi, il voto non sarebbe stato determinato tanto dal merito della riforma sulla giustizia – che includeva temi come la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e il sorteggio per contrastare il correntismo nella magistratura – quanto da una presa di posizione contro l’attuale esecutivo.

Il dato regionale conferma questa lettura: in Liguria il No ha sfiorato il 60%, superando tale soglia nel capoluogo Genova. Tuttavia, la provincia di Imperia rappresenta un’eccezione significativa: è infatti l’unica provincia ligure in cui ha prevalso il Sì, con un margine di circa sei punti. Un risultato che presenta però una contraddizione interna. Nel capoluogo, Imperia città, si è registrata una netta inversione di tendenza, con il No vincente al 55%, in controtendenza rispetto al dato provinciale. Il Comitato Vassalli sottolinea come il proprio impegno non si esaurisca con l’esito referendario: “Le battaglie di civiltà nelle quali si crede si possono vincere o perdere, ma non hanno una scadenza”.

Composto da esponenti del centro-sinistra riformista, di Forza Italia e da rappresentanti della società civile, il Comitato ribadisce la volontà di proseguire il lavoro sui temi della giustizia, nel segno del liberal-riformismo e del dialogo democratico.