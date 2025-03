Sanremo e il nodo del rumore: incontro tra albergatori e gestori di locali per una soluzione condivisa in vista dell'estate

L'estate si sta avvicinando e con essa le potenziali polemiche legate all'eccessivo trambusto in città: per cercare di giocare d'anticipo in Comune è stato organizzato un incontro con gli albergatori e i gestori di discoteche del territorio, per cercare di trovare una soluzione alla questione del contenimento sonoro prima che arrivi la stagione calda.

La riunione che si è tenuta a Palazzo Bellevue, a cui ha preso parte anche l'assessore Lucia Artisi, in sala giunta è stata principalmente interlocutoria, con le parti intervenute che hanno esposto il proprio punto di vista, in un confronto definito cordiale dai presenti, nel corso del quale si è cercato di battere la strada in cerca della soluzione migliore.

Quello del rumore proveniente dai locali e dagli alberghi, in occasione di serate particolari, è un dibattito che ciclicamente ritorna d'attualità in città, tra i residenti che lamentano di essere costretti a sopportare rumore a orari eccessivamente avanzati e chi gestisce un'attività che rivendica il diritto di poter offrire alla clientela un servizio (rimanendo nei limiti previsti). Una questione che riguarda diverse aree della città e che nel corso degli anni ha visto più volte i cittadini rivolgersi all'amministrazione e alle forze dell'ordine, con anche casi di chiusure temporanee comminate agli esercenti, ma che ciclicamente ritorna a riempire le pagine dell'estate sanremese.

Ora si sta provando a muoversi anticipatamente per ridurre al minimo l'insorgere di problematiche: per ora ci si trova ancora in una fase interlocutoria, che probabilmente nel corso delle prossime settimane potrebbe trovare nuovi sviluppi. Parlare di effettive manovre è ancora prematuro, ma chissà che la recente iniziativa lanciata da Piazza Bresca di installare un impianto di filodiffusione non possa dare qualche suggerimento. In ogni caso, si sa, l'unico modo per avere una risposta è aspettare l'arrivo dell'estate e scoprire cosa riserverà il 2025 per il turismo, le attività e la movida sanremese.