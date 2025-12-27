Sicurezza stradale, SiAmo Camporosso: "Segnaletica carente, dispositivi luminosi non funzionanti e cartellonistica non conforme"

"Segnaletica carente, dispositivi luminosi non funzionanti e cartellonistica non conforme". Lo segnala il gruppo di minoranza SiAmo Camporosso.

"La sicurezza stradale deve rappresentare una priorità per l’Amministrazione comunale di Camporosso, soprattutto in aree ad alta percorrenza veicolare e pedonale. Da molto tempo, tuttavia, si riscontrano situazioni di degrado e mancata manutenzione che compromettono seriamente la sicurezza degli utenti della strada" - sottolinea la minoranza - "In particolare, le rotonde di via Braie risultano sbiadite e scarsamente visibili, con assenza o malfunzionamento dei dispositivi solar Led posizionati lungo il bordo, fondamentali per la segnalazione notturna e in condizioni di scarsa visibilità. In via Oberto D’Oria, lo spartitraffico a raso è ormai privo dei solar Led, rendendo difficoltosa la percezione della divisione delle corsie e aumentando il rischio di incidenti".

"Ulteriori criticità sono presenti nelle rotonde di via Braie e nella rotonda del Ponte dell’Amicizia, dove le colonnine luminose che segnalano gli spartitraffico risultano spente; nel passaggio pedonale rialzato, dove la segnalazione luminosa è parzialmente non funzionante (un dispositivo spento e uno lampeggiante in modo irregolare); in numerosi dossi artificiali, ormai poco visibili, che rappresentano un serio pericolo soprattutto per i motociclisti; nella segnaletica verticale, spesso sbiadita, inclinata o posizionata in modo non conforme al senso di marcia, con conseguente difficoltà di lettura e potenziale rischio per la circolazione" - mettono in risalto Maurizio Morabito, Marco Bertaina e Domenica Arsì - "Queste condizioni, protratte nel tempo, espongono cittadini a rischi evitabili e non risultano in linea con i principi di prevenzione e sicurezza previsti dal Codice della Strada".