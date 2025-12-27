E' morta Fernanda Contri, il cordoglio del gruppo PD in Regione Liguria: “Perso un punto di riferimento importante"

Scomparsa Fernanda Contri, il cordoglio del Gruppo PD in Regione Liguria: “Perso un punto di riferimento importante, il suo impegno un esempio"

Il Gruppo del Partito Democratico in Regione Liguria esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Fernanda Contri, figura di grande valore umano e con un profondo senso delle istituzioni.

"Oggi il Paese e la Liguria perdono un punto di riferimento importante" - dicono i consiglieri del gruppo PD in Regione Liguria - "Contri ha servito lo Stato con rigore e autorevolezza. Il suo legame con la Liguria e il suo impegno democratico restano un esempio importante per le istituzioni e per le nuove generazione".

"Una donna che ha saputo interpretare con competenza e dedizione i più alti ruoli dello Stato" - affermano - "In questo momento di dolore ci stringiamo attorno ai familiari. Certi che la sua vita e il suo impegno rimarranno vivi nel ricordo di tutti".