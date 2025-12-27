Nasce la lista civica “Bordighera Viva”, gruppo indipendente formato da cittadini

A Bordighera è stata presentata “Bordighera Viva”, una nuova lista civica formata da cittadini che hanno scelto di impegnarsi direttamente nella vita amministrativa della città. Il gruppo si definisce indipendente da partiti politici e orientato esclusivamente a un progetto locale, con l’obiettivo dichiarato di concentrarsi sulle esigenze concrete della comunità.

Secondo i promotori, l’iniziativa nasce dal principio “Rispondiamo solo a Bordighera”, che intende mettere al centro ascolto, esperienza e responsabilità. La lista punta a un’amministrazione presente sul territorio, attenta al funzionamento dei servizi comunali, alla cura dei quartieri e al sostegno alle famiglie, ai lavoratori, ai giovani e agli anziani.

I componenti sottolineano che amministrare una città significa viverla quotidianamente, conoscerne criticità e potenzialità e mantenere un dialogo costante con i residenti. L’obiettivo è costruire un progetto civico concreto, lontano da contrapposizioni ideologiche, aperto alla partecipazione e orientato al futuro della città.

Lo slogan scelto dal gruppo è “La città che vogliamo, insieme”.