Politica | 27 dicembre 2025, 13:08

Morte di Fernanda Contri, il presidente Bucci: "La Liguria e il Paese perdono una figura di grande autorevolezza istituzionale"

"Ha servito lo Stato con competenza come componente del Consiglio Superiore della Magistratura, come ministro nel governo Ciampi e giudice della Corte Costituzionale, di cui è stata inoltre vicepresidente"

"Esprimo a nome mio e di Regione Liguria profondo cordoglio per la scomparsa di Fernanda Contri, avvocato e giurista genovese di alto profilo, che ha servito lo Stato con competenza come componente del Consiglio Superiore della Magistratura, come ministro nel governo Ciampi e giudice della Corte Costituzionale, di cui è stata inoltre vicepresidente" - dice il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, in seguito alla notizia del decesso dell'avvocato Contri.

 

"Con la sua scomparsa, la Liguria e il Paese perdono una figura di grande autorevolezza istituzionale" - afferma.

 

