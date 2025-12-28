"Installare pensiline alle fermate dello scuolabus comunale": la mozione di SiAmo Camporosso

"L'Amministrazione comunale è tenuta a garantire sicurezza, protezione e condizioni dignitose per i minori che utilizzano servizi pubblici, tra cui il trasporto scolastico ma numerose fermate dello scuolabus nel territorio comunale risultano prive di strutture di riparo adeguate, esponendo bambini e ragazzi alle intemperie meteorologiche e a rischi legati alla vicinanza della carreggiata" - sottolineano i consiglieri del gruppo SiAmo Camporosso che hanno presentato la mozione ai sensi dello Statuto comunale e del regolamento del Consiglio comunale - "Considerato che l’assenza di pensiline alle fermate comporta: esposizione prolungata a pioggia, freddo e gelo nei mesi invernali e rischio incrementato per la sicurezza dei minori a causa della vicinanza del traffico veicolare, garantire riparo e sicurezza agli utenti più giovani è un’esigenza prioritaria di tutela umana e sociale per l’ente".