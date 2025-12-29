Fratelli d’Italia Sanremo, Consiglio: “Il 2025 anno storico di consolidamento, ora pronti alle sfide future”

Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Antonino Consiglio, traccia un bilancio dell’attività del partito a Sanremo nel corso del 2025, definendolo un anno di grande importanza e consolidamento. «Il 2025 ha rappresentato un momento storico per Fratelli d’Italia – spiega Consiglio – con lo svolgimento, per la prima volta, di un congresso cittadino , che ha richiesto un impegno significativo da parte di tutta la classe dirigente».

Sull’onda dell’entusiasmo generato dall’ottimo risultato delle elezioni regionali del 2024, che a Sanremo hanno visto Fratelli d’Italia raggiungere il 30,2%, il partito ha continuato con una presenza costante sul territorio, organizzando gazebo, incontri pubblici e momenti di confronto diretto con i cittadini, con cadenza quasi mensile. "Dopo il congresso – prosegue il coordinatore cittadino – abbiamo costruito un nuovo direttivo composto da persone volenterose, preparate e con un forte senso di appartenenza al partito : Graziano Pedante, Elisa Spizzo, Claudia Rodini, Maria Rita Corradi, Stefana Rossi , Stefano Bottero, Alessandro, Albiosi, Alfredo Guerrino, Davide Verrando e Stefano Battagli. Nell’organizzazione degli eventi, sono state ufficializzate Debora Faraldi e Michela Martino, due figure fondamentali per la nostra attività".

"Un contributo fondamentale arriva dal grande lavoro svolto dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ben rappresentato sul nostro territorio dal senatore Gianni Berrino che con la sua costante presenza contribuisce alla crescita del partito in tutti i circoli provinciali, e dall’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi (ottimo lavoro svolto fino ad ora) e dal gruppo Consiliare che ha rafforzato la fiducia dei cittadini nel nostro partito. Attualmente, Fratelli d’Italia Sanremo è impegnata nella costituzione dei dipartimenti tematici, che coinvolgeranno numerosi iscritti e simpatizzanti, ciascuno con responsabilità precise, per rendere l’azione politica ancora più strutturata”.

Il gruppo consiliare di Fdi con Elisa Balestra si conferma attivo attento e pungente quando necessario, ma sempre costruttiva, in linea con le indicazioni del nostro partito. Nel corso del 2025 sono state presentate 20 interpellanze, 2 interrogazioni e 5 ordini del giorno, a testimonianza di un lavoro costante e concreto. Fratelli d'Italia è quotidianamente sul territorio per ascoltare le problematiche dei quartieri e dei cittadini . "Proseguiremo a far sentire la nostra voce in Consiglio comunale con educazione e determinazione", afferma Antonino Consiglio.

A fare eco è Graziano Pedante, vice coordinatore cittadino: "Come annunciato il 2026 sarà un anno fondamentale. Saremo sempre più presenti tra la gente anche in vista delle elezioni politiche del 2027, nelle quali vogliamo essere protagonisti e confermarci primo partito in città. I risultati ottenuti lo dimostrano: le politiche del 2022, che ci hanno permesso di portare a Roma il senatore Gianni Berrino; le amministrative del 2024 con due consiglieri comunali Antonino Consiglio ed Elisa Balestra; e le regionali del 2024 con l’elezione dell’assessore Luca Lombardi". A chiudere, il messaggio del segretario cittadino Antonino Consiglio: "Auguriamo a tutti i cittàdini sanremesi che il 2026 sia un anno di nuovi inizi, pieno di salute, gioia, serenità e di tante piccole e grandi felicità quotidiane".