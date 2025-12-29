Ospedaletti, oggi in Consiglio comunale le dimissioni formali di Giacomo De Vai da vicesindaco

Saranno formalizzate oggi durante il Consiglio comunale le dimissioni di Giacomo De Vai dalla carica di assessore e vicesindaco del Comune di Ospedaletti. Il passaggio è inserito come primo punto all’ordine del giorno della seduta, con la presa d’atto ufficiale da parte dell’assemblea e la comunicazione dei provvedimenti conseguenti.

Come già chiarito nei giorni scorsi, la decisione di De Vai non ha motivazioni politiche, ma è legata a esigenze lavorative e familiari maturate nel tempo. “Era una decisione che avevo maturato da diverso tempo, eravamo tutti concordi nell’arrivare a fine anno e prendere questa decisione”, aveva spiegato lo stesso De Vai, sottolineando il carattere condiviso del percorso all’interno della maggioranza.

La seduta odierna servirà dunque a rendere ufficiale quanto già annunciato, avviando contestualmente la riorganizzazione della Giunta comunale. Al posto di De Vai, il sindaco Daniele Cimiotti ha individuato come nuova vicesindaca l’avvocato Daniela Gozzi, già assessore con deleghe agli affari legali, al patrimonio, al personale e alla polizia locale. Una scelta improntata alla continuità amministrativa, che non modifica l’impianto politico dell’esecutivo.

Giacomo De Vai, come confermato dal primo cittadino, resterà comunque in Consiglio comunale, continuando a far parte della maggioranza e a contribuire all’attività amministrativa dell’ente, seppur con un ruolo diverso rispetto a quello ricoperto finora in Giunta.

Oltre alla presa d’atto delle dimissioni, il Consiglio comunale di oggi affronterà anche un secondo punto rilevante, relativo all’approvazione della convenzione per la gestione associata dei servizi sociali tra i Comuni dell’Ambito territoriale sociale 2 Sanremese, ai sensi dell’articolo 30 del Testo unico degli enti locali.

La seduta segna quindi un momento di passaggio per l’amministrazione di Ospedaletti, gestito in modo ordinato e senza strappi, con l’obiettivo dichiarato di garantire continuità e stabilità all’azione di governo del Comune.