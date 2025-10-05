Caccia ai Tesori Arancioni in quattro borghi della provincia di Imperia. Quest'anno, grazie all'iniziativa proposta dal Touring Club Italiano, si potranno scoprire Airole, Dolceacqua, Seborga e Triora.

L’evento, che si svolgerà oggi, domenica 5 ottobre, dalle 10 alle 18 in tutta Italia, sarà l’occasione perfetta per scoprire le piccole eccellenze dell’entroterra divertendosi ed esplorando percorsi unici che si snodano nel cuore dei borghi certificati con la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. L'iniziativa non è una competizione ma un viaggio emozionante attraverso un percorso a sei tappe che permetterà ai partecipanti di ogni fascia d'età di svelare la profonda e autentica identità del territorio e delle comunità che lo abitano. Ogni squadra avrà, infatti, l’opportunità di immergersi nelle tradizioni, nei sapori e nella storia dei borghi. Tutte le squadre che completeranno il percorso riceveranno alla fine un dono rappresentativo del territorio, come ricordo tangibile dell’esperienza.

Cultura, gioco, scoperta sono i tre elementi che si intrecciano per regalare una giornata memorabile a chi ama esplorare, osservare, lasciarsi sorprendere. Per partecipare basta scegliere la località interessata, iscriversi registrandosi con la propria squadra ed effettuare una piccola donazione, che contribuirà a sostenere i progetti del Touring Club Italiano. Poi bisogna presentarsi al punto di partenza nel borgo scelto dove si riceveranno gli indizi che guideranno i partecipanti attraverso un viaggio di scoperta straordinario. I posti sono limitati. L’esperienza dura circa un'ora e mezza. Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti. Il ritrovo ad Airole sarà in piazza Santi Giacomo e Filippo; a Dolceacqua presso l'ufficio IAT in via Patrioti Martiri; a Seborga all'Anfiteatro in piazza Martiri e a Triora nell'atrio del Museo Civico, in piazza Tommaso Reggio.

Partecipando, inoltre, si potrà sostenere il Touring Club Italiano nella tutela e valorizzazione delle bellezze del Paese. Grazie alla donazione effettuata al momento dell’iscrizione si contribuirà, infatti, a supportare la promozione e la salvaguardia del patrimonio culturale italiano.