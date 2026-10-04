Berrino: «Bene il ritorno del Provveditorato penitenziario in Liguria, risposta concreta del Governo»

“É motivo di grande soddisfazione il ringraziamento che arriva oggi da Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, per l’impegno del sottosegretario Balboni nella riattivazione a Genova della sede ligure del Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria. Un importante presidio di sicurezza che venne chiuso durante il governo Renzi dal ministro Orlando. E proprio oggi, mentre Renzi impartiva lezioni a tutti dal palco della Leopolda, qualcuno ha ricordato che il governo Meloni riattiva i servizi che con lui e la sinistra sono venuti meno”.

Così, in una nota, il presidente della commissione Giustizia in Senato, il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino.