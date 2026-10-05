PUC di Sanremo, il monitoraggio 2024: "Ridotta attuazione e nessun impatto significativo sull’ambiente"

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato il Rapporto di Monitoraggio 2024 del Piano Urbanistico Comunale (PUC), documento previsto dall'articolo 23 delle Norme Generali dello stesso Piano e dalla normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Il monitoraggio riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024 e ha l'obiettivo di verificare gli effetti dell'attuazione del PUC sull'ambiente, attraverso una serie di indicatori individuati nell'ambito della procedura VAS. Il documento è stato predisposto dal Servizio Urbanistica e Pianificazione del Comune di Sanremo.

Il PUC, approvato dalla Regione Liguria nel 2019, prevede infatti uno specifico sistema di monitoraggio ambientale composto da 35 indicatori, ciascuno caratterizzato da una propria tempistica e da modalità definite per la raccolta e l'elaborazione dei dati. Il rapporto annuale serve a verificare l'evoluzione delle principali componenti ambientali del territorio comunale e, più in generale, il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati dal Piano. La normativa stabilisce inoltre che eventuali impatti negativi imprevisti debbano essere individuati tempestivamente, così da consentire l'adozione delle necessarie misure correttive.

Per la redazione del rapporto relativo al 2024, nel gennaio 2025 sono stati richiesti i dati necessari agli enti e ai soggetti coinvolti nei diversi ambiti di monitoraggio. Tra le informazioni acquisite figurano quelle fornite da ARPAL e dalla Camera di Commercio, oltre ai dati reperiti attraverso il Geoportale della Regione Liguria e la sezione regionale dedicata all'Ambiente. Le successive attività di analisi, calcolo ed elaborazione sono state effettuate dagli uffici comunali, anche attraverso l'utilizzo di Q-Gis, software open source per la gestione e l'analisi di informazioni geografiche.

Il lavoro si inserisce nel percorso già avviato negli anni precedenti. Il Comune aveva infatti approvato i precedenti monitoraggi relativi ai periodi 2019-2020, 2021 e 2022-2023, rispettivamente con deliberazioni di Giunta del 17 marzo 2022, del 12 aprile 2023 e dell'11 dicembre 2024. La cadenza annuale è espressamente prevista dall'articolo 23 del PUC, che stabilisce la predisposizione di un report periodico coordinato dagli uffici comunali competenti. Il documento deve poi essere pubblicato sul sito istituzionale e trasmesso alla Regione Liguria.

Il monitoraggio rappresenta un adempimento previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia ambientale. Il decreto legislativo 152/2006 stabilisce infatti la necessità di monitorare piani e programmi per controllarne gli impatti significativi sull'ambiente e verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Analoga previsione è contenuta nella legge regionale 32/2012, mentre la legge regionale 36/1997 disciplina le verifiche intermedie sull'attuazione dei PUC. Gli esiti del monitoraggio assumono inoltre rilievo nell'eventuale percorso di modifica o aggiornamento degli strumenti urbanistici sottoposti a VAS.

La principale conclusione contenuta nel provvedimento approvato dalla Giunta riguarda proprio il livello di attuazione del Piano nel corso del 2024. "In esito alle risultanze del Monitoraggio ambientale eseguito sul periodo compreso tra 01/01/2024 e 31/12/2024, è emersa una ridotta attuazione del PUC, tale da non aver prodotto impatti significativi sull'ambiente", si legge nella deliberazione. Si tratta quindi di una fotografia dell'attuazione dello strumento urbanistico nel corso dell'anno preso in esame, dalla quale non sono emerse conseguenze ambientali significative riconducibili alle attività di attuazione del Piano.

Il rapporto è stato predisposto attraverso una complessa attività di raccolta e trattamento dei dati, con il coinvolgimento di diversi soggetti e degli stessi uffici comunali. L'istruttoria è stata curata dall'architetto Sarah Frare, Funzionario responsabile del Servizio Urbanistica e Pianificazione. Il documento denominato "Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale: Rapporto di Monitoraggio 2024" è stato quindi allegato alla deliberazione della Giunta come parte integrante e sostanziale del provvedimento.

Ora il rapporto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sanremo, secondo quanto previsto dalla legge regionale 32/2012. Il Servizio Pianificazione Territoriale dovrà inoltre provvedere alla trasmissione del documento alla Regione Liguria e ad ARPAL, affinché possa essere pubblicato anche sui rispettivi siti istituzionali. Il monitoraggio 2024 entra così a far parte della documentazione pubblica relativa all'attuazione del PUC e costituisce il riferimento per le successive verifiche previste dal sistema di controllo ambientale del Piano.