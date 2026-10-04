Le eccellenze delle Riviere di Liguria conquistano Zurigo: missione commerciale per agroalimentare e vino

Lunedì 5 ottobre appuntamento B2B dedicato all’agroalimentare e al vino, promosso con Promos Italia La Camera di Commercio Riviere di Liguria porta a Zurigo i suoi sapori e le sue produzioni d’eccellenza. Le province di Imperia, Savona e La Spezia saranno protagoniste di un workshop B2B con importatori, distributori e operatori svizzeri della Ho.Re.Ca. e della GDO.

L’iniziativa rientra nel programma Outgoing 2026 – Percorsi di accompagnamento in mercati strategici, promosso da Promos Italia e al quale aderiscono la Camera di Commercio Riviere di Liguria e la sua Azienda Speciale, con l’obiettivo di favorire incontri diretti e nuove relazioni commerciali.

Da Savona arrivano il pesto di Calcagno Società Agricola Cooperativa,, e Società Agricola Durin, azienda vitivinicola. La provincia di Imperia sarà rappresentata da Frantoio Bianco, attivo nella produzione di olio, condimenti, salse e conserve, e da Pietrantica 1999, specializzata in olio e condimenti. Dalla provincia della Spezia partecipa invece Trei – Pesto Fiore, con la sua proposta di pesto fresco.

Enrico Lupi presidente Camera di Commercio Riviere di Liguria: «Accompagnare le imprese fuori dai confini nazionali significa creare occasioni concrete per farsi conoscere e incontrare interlocutori qualificati. La collaborazione con Promos Italia e il lavoro dell’Azienda Speciale ci permettono di rafforzare questo impegno, offrendo alle nostre aziende una vetrina internazionale e strumenti utili per costruire nuove relazioni commerciali. È una sinergia che mette in rete competenze e territorio e che punta a dare visibilità alle nostre produzioni nei mercati che possono apprezzarne qualità e caratteristiche».

La Svizzera rappresenta un mercato di interesse per il comparto agroalimentare italiano, con una domanda consolidata di prodotti di qualità e di provenienza certificata. Anche nel settore vitivinicolo l’Italia mantiene un ruolo di primo piano tra i Paesi fornitori.