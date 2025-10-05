Beneficenza, attrazioni, stand e sfilate: al via il Bordighera Dog Show (Foto e video)

Una giornata solidale dedicata agli amici a quattro zampe. Ha preso il via, questa mattina, nei giardini Lowe la settima edizione del Bordighera Dog Show.

Cani di ogni razza e taglia nella giornata odierna hanno, infatti, la possibilità di sfilare in passerella ma vi sono anche attrazioni ed eventi collaterali. Gli animali a quattro zampe possono, per esempio, praticare la Ludo Agility®, una disciplina ludico-educativa che rafforza la sintonia tra cane e conduttore, le Puppy Class, un percorso dedicato ai cuccioli, guidato da un’educatrice cinofila esperta, e, inoltre, sono presenti diversi stand per 'coccolare' i cani e i loro proprietari. "E' una manifestazione a scopo benefico. L’intera organizzazione opera a titolo gratuito, e tutti i proventi, al netto delle spese vive per premi, pubblicità e materiali, saranno devoluti in beneficenza a favore dei quattro zampe" - fa sapere Alessandra Cinzia Mondini, presidente dell'associazione culturale Onlus «La Decima Musa».

"E' una festa per tutti i cani, un’occasione per stare insieme e riflettere sull’importanza dell’amore e della cura verso gli animali, soprattutto quelli meno fortunati" - dice Loredana Salier, anima dell’organizzazione - "Il cuore pulsante dell’iniziativa è, infatti, la beneficenza ma anche la promozione della cultura cinofila, affinché ogni proprietario possa imparare a rispettare l’alterità animale, indipendentemente dall’età, dalla taglia o dalla razza del proprio cane".

Per l'occasione era presente anche il consigliere regionale Walter Sorriento. "Oggi, nella splendida cornice dei Giardini Lowe, si tiene il Bordighera Dog Show, una giornata speciale dedicata ai nostri amici a quattro zampe, fedeli compagni di vita che meritano ogni giorno attenzioni e cure" - afferma il consigliere regionale e consigliere comunale Walter Sorriento - "L’evento, patrocinato con orgoglio dalla Regione Liguria, è l’occasione per rinnovare il nostro impegno verso il benessere animale. Personalmente, sia come consigliere comunale che come consigliere regionale, sono da sempre vicino a questo mondo, come dimostra il mio impegno nel promuovere, già da anni, il progetto di primo soccorso veterinario, un'iniziativa in cui credo fortemente e che continuo a portare all’attenzione delle istituzioni".

La manifestazione, organizzata dall’associazione Onlus ‘La Decima Musa’ in collaborazione con La Zampa sul Cuore – educazione cinofila di Loredana Salier e patrocinata dal comune di Bordighera e dalla Regione Liguria, proseguirà nel pomeriggio che sarà dedicato a temi importanti come il benessere animale, l’educazione cinofila, le adozioni responsabili e la lotta all’abbandono. "La squadra cinofili della Guardia di Finanza della compagnia di Ventimiglia offrirà una dimostrazione pratica delle abilità delle unità cinofile nella ricerca di stupefacenti e nel controllo del trasporto di valuta" - svela Alessandra Cinzia Mondini, presidente dell'associazione culturale Onlus «La Decima Musa» - "Sono presenti numerosi stand espositivi, tra cui quelli del Lions Club Caponero Host di Bordighera, degli esperti di AMA Accademia Massaggio Animale, delle Assicurazioni Generali per chi desidera tutelare la salute del proprio pet, dell’ENPA che è dedicato agli animali abbandonati per sensibilizzare il pubblico su una piaga ancora troppo diffusa. Per i più golosi, invece, c'è un punto ristoro attivo per tutta la giornata. La giornata si concluderà con la premiazione, che non vedrà sul podio solo i cani più belli ma anche quelli più simpatici e affettuosi. Tutti i partecipanti a quattro zampe saranno premiati, perché ogni cane è speciale, generoso, sensibile e merita amore, senza distinzioni".