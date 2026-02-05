Coop Liguria, vent’anni di “Buon Fine”: donati nel 2025 oltre 1,2 milioni di euro in prodotti alle associazioni

Da vent’anni Coop Liguria destina a “Buon fine” le merci non più vendibili dei punti vendita, attraverso un progetto di recupero dei prodotti danneggiati - ma ancora integri sotto il profilo organolettico, dell’igiene e della sicurezza - nato nel 2006.

Da sempre il progetto si svolge in collaborazione con i Comuni, che attraverso i Servizi Sociali individuano le associazioni a cui destinare le merci, affinché queste vengano consegnate alle persone in difficoltà. Recentemente, Coop Liguria ha firmato un’intesa con il Comune di Genova, che è una delle città pilota individuate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la sperimentazione del reddito alimentare, impegnandosi a donare i propri prodotti alle associazioni coinvolte. Con molte di esse la Cooperativa collabora già da anni, come accade anche in altre aree della regione.

Attualmente il progetto Buon Fine coinvolge 33 punti vendita di Coop Liguria, che donano in maniera stabile e continuativa, mentre altri 6 effettuano donazioni sporadiche, in base alle disponibilità. Le associazioni o reti territoriali coinvolte, che ritirano i prodotti una o più volte a settimana, sono 35. I prodotti vengono selezionati dal personale di Coop Liguria, molto attento e coinvolto nel progetto. Un ruolo importante lo svolgono anche i Soci volontari che operano nelle Sezioni Soci, perché sono loro a tenere i contatti con le associazioni, con le quali collaborano abitualmente facendo rete sul territorio.

Il grosso delle donazioni riguarda i prodotti confezionati, ma in alcuni punti vendita vengono donate anche alcune categorie di prodotti freschi, come il pane e l’ortofrutta, che devono essere ritirati nei tempi stabiliti dalla legge. Nel 2025, attraverso il Buon Fine, Coop Liguria ha donato merci al volontariato per un valore pari a 1,2 milioni di euro.

Il progetto Mangiami subito

Per ridurre ulteriormente lo spreco alimentare, Coop Liguria ha ideato da anni anche il progetto “Mangiami subito”, con il quale offre a prezzi fortemente scontati, cioè con riduzioni medie del 50%, i prodotti freschissimi vicini alla data di scadenza. I prodotti si trovano in apposite bancarelle refrigerate, identificate dal logo del progetto, quindi chi li acquista sa che deve consumarli in giornata o al più tardi il giorno successivo: in cambio di questo piccolo disagio, il cliente ottiene uno sconto consistente, che può contribuire a far quadrare il bilancio familiare.

Grazie a questa modalità di vendita, nel 2025 Coop Liguria ha evitato la distruzione di oltre 1,1 milioni di prodotti e ha riconosciuto a Soci e clienti sconti per 2,1 milioni di euro.