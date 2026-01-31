 / Attualità

Attualità | 31 gennaio 2026, 17:54

Sanremo, gli studenti della scuola secondaria della Italo Calvino premiati dal Lions Club per 'Un poster per la pace'

All’auditorium di via Volta consegnati attestati e riconoscimenti agli alunni più meritevoli; tra loro spicca Claudia M.O., premiata per il valore espressivo del suo elaborato. Celebrati impegno, creatività e il messaggio di pace portato dai ragazzi

Sanremo, gli studenti della scuola secondaria della Italo Calvino premiati dal Lions Club per 'Un poster per la pace'

Sabato mattina, alle ore 11.00, presso l'auditorium della scuola secondaria di primo grado Italo Calvino in via Volta, si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso nazionale "Un poster per la pace", organizzato dal Lions Club. I soci del Lions Club Sanremo Host hanno consegnato gli attestati di partecipazione e i riconoscimenti agli alunni che si sono distinti per originalità e profondità dei loro elaborati. 

Tra i premiati: E. B., M. I., C. H., E. P., M. T.S., R. M., V. E., J. E. B. e G. C. della classe 1^B; G. S., M. S. e A. F. della classe 1^C. Particolarmente acclamata Claudia M.O. della 1^C, premiata per il valore espressivo del suo lavoro tra tutti i partecipanti.Alla cerimonia hanno partecipato la Dirigente Scolastica Amalia Catena Fresta e la professoressa Daniela Messina, e la professoressa Giovanna Giugno responsabili del progetto, che hanno sottolineato l'importanza di iniziative educative che promuovono i valori della pace.A tutti gli alunni vanno le più sincere congratulazioni per l'impegno dimostrato e per il messaggio significativo trasmesso attraverso le loro opere, interpretate con sensibilità e creatività in nome della pace, del rispetto e della convivenza civile.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium