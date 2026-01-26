Sanremo, il Lions Club Matutia dona buoni spesa e alimenti ai Vigili del Fuoco grazie alla solidarietà dei club

Presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Sanremo, il presidente del Lions Club Sanremo Matutia, Gianni Ostanel, insieme ad alcuni soci del sodalizio, ha consegnato buoni spesa per un valore complessivo di 550 euro, raccolti durante la tradizionale serata degli auguri di Natale grazie a una pesca di beneficenza.

Alla festa avevano preso parte anche il Club di Arma e Taggia e il Club Sanremo Ufficiali d’Italia. Proprio Salvatore Taffari, presidente di Arma e Taggia e presente alla consegna, ha voluto contribuire ulteriormente al service donando alimenti a lunga conservazione destinati alla mensa dei vigili del fuoco. Da molti anni il Lions Club Sanremo Matutia collabora attivamente con i Vigili del Fuoco, non solo sostenendo la loro mensa, ma anche partecipando all’organizzazione di iniziative molto sentite come la festa della Befana.

Il caporeparto Giancarlo Ranieri, insieme ad alcuni vigili in servizio, ha ringraziato i club per l’omaggio ricevuto. Per i soci presenti è stato un pomeriggio all’insegna della solidarietà e della riconoscenza verso chi, ogni giorno, è pronto a intervenire per la sicurezza e l’incolumità della comunità.