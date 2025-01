Bordighera, perdita d'acqua da condotta subacquea: trovata soluzione progettuale per l'intervento di riparazione

Rivieracqua si è attivata, già nelle scorse settimane, per risolvere il problema della perdita sulla condotta subacquea della dorsale Roja localizzata in corrispondenza del Grand Hotel del Mare a Bordighera.

L’azienda, infatti, ha prontamente realizzato la soluzione progettuale per l’intervento e conferito l’incarico a una ditta specializzata in lavorazioni subacquee. I lavori inizieranno appena le condizioni meteomarine lo permetteranno, a seguito di un periodo caratterizzato dal forte maltempo che ha, in un primo momento, impedito l’intervento. Rivieracqua sottolinea, peraltro, la complessità di interventi di tale tipologia che richiedono attrezzature specialistiche e la realizzazione ad hoc delle componenti specifiche necessarie a sopportare le ingenti pressioni a cui è sottoposta la condotta.

"Inoltre, la perdita, individuata da una recente campagna di rilievo tramite apparato ROV (drone subacqueo) su tutte le tratte subacquee della duplice adduttrice Roja (da Ventimiglia ad Imperia), afferisce a una tratta della condotta soggetta a condizioni di esercizio particolarmente gravose, dovute al continuo moto ondoso e alla prossimità della scogliera" - fa sapere Rivieracqua - "Tali condizioni hanno comportato anche in passato alcuni interventi di riparazione analoghi su segmenti della condotta limitrofi a quello interessato dalla perdita in questione e in momenti differenti".

In questo contesto, Rivieracqua precisa che sta portando a termine un "importante lavoro di potenziamento dell’intera dorsale del Roja, per un investimento di oltre 30 milioni di euro, con il duplice obiettivo di incrementare la resilienza infrastrutturale di questa fondamentale infrastruttura e garantire costantemente la qualità e la quantità della fornitura idrica per le utenze".