Rally di Monte Carlo: pattuglie miste Carabinieri-Gendarmeria per la sicurezza al Col de Turini durante la gara internazionale

In occasione del Rally di Monte Carlo 2026, conclusosi nella giornata di ieri, l’Arma dei Carabinieri è stata impegnata in una serie di pattuglie miste con la Gendarmeria Nazionale francese, a conferma della consolidata cooperazione transfrontaliera tra le due forze di polizia.

I servizi hanno visto operare congiuntamente i Carabinieri del Comando Provinciale di Imperia e i Gendarmi del Raggruppamento Dipartimentale delle Alpi Marittime, nell’ambito di un dispositivo coordinato di prevenzione e controllo del territorio, garantito da personale appositamente formato per operare in contesti internazionali.

Nello specifico, le pattuglie miste sono state impiegate lungo il tracciato della tappa del Col de Turini, area particolarmente sensibile per l’elevata affluenza di spettatori provenienti da diversi Paesi e per la consistente mobilità veicolare. I controlli hanno interessato sia i punti di accesso alle prove speciali sia le principali arterie di collegamento, con l’obiettivo di assicurare l’ordinato afflusso del pubblico, la fluidità della circolazione e il rispetto delle misure di sicurezza previste dall’organizzazione.

La presenza congiunta di Carabinieri e Gendarmi ha rappresentato un valore aggiunto in termini di prevenzione, controllo e assistenza, contribuendo in modo significativo al regolare svolgimento della manifestazione sportiva in un contesto di massima sicurezza.

Le pattuglie miste Carabinieri – Gendarmerie si confermano così, anche in occasione di grandi eventi internazionali, un efficace strumento di cooperazione transfrontaliera a tutela di cittadini e visitatori.