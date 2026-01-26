Sanremo, completata la riqualificazione dei giardini 'Falcone e Borsellino' alla Foce (Foto e video)

E’ stata presentata questa mattina, a seguito della conclusione dei lavori, la riqualificazione dell’area giochi dei giardini “Falcone e Borsellino” alla Foce di Sanremo.

Il progetto, per una spesa complessiva di 155 mila euro, ha riguardato il rinnovamento dell’arredo urbano e il rifacimento della pavimentazione, con conseguente abbattimento delle barriere architettoniche per una maggiore fruibilità in sicurezza dell’area.

“Un intervento importante - dichiara il sindaco Alessandro Mager - che ha permesso di riqualificare l’intera area, con nuovi giochi, elementi di arredo urbano e una pavimentazione completamente rinnovata. L’obiettivo finale, oltre a fornire un’immagine ordinata dei giardini, è stato quello di migliorarne l’accessibilità in sicurezza, rendendoli il più possibile inclusivi e fruibili”.

“Un bel lavoro terminato, con un parco più fruibile e ordinato per i cittadini, che fa parte di un più ampio finanziamento da quasi 500mila euro della Regione Liguria al Comune di Sanremo attraverso il Fondo strategico – spiega l’assessore regionale Marco Scajola -. Siamo intervenuti anche sui giardini Sud-Est e sulla riqualificazione ambientale di piazza Colombo. Negli ultimi tre anni sono 27 gli interventi di rigenerazione urbana avviati, grazie a finanziamenti per 18,7 milioni di euro, compreso il maxiprogetto della Pigna, ormai prossimo alla conclusione. Numeri che testimoniano la grande attenzione di Regione Liguria per Sanremo e per il suo sviluppo presente e futuro”

I lavori, durati circa due mesi, hanno infatti previsto una completa manutenzione dei 900 mq della pavimentazione antitrauma, con la sostituzione di tutte le parti danneggiate e di alcuni giochi.

Inoltre, il vialetto in asfalto è stato risistemato con la stesura del nuovo manto decorato con grafiche didattiche. Gli interventi hanno riguardato anche l’arredo urbano generale con la sostituzione di alcuni cestini porta rifiuti e la manutenzione della pavimentazione in travertino sotto le panchine, delle griglie di raccolta delle acque, delle bordure e dei cordoli.

L’intervento, infine, ha riguardato il verde, con la potatura degli alberi, la pulizia generale e la realizzazione di un’aiuola cintata del ficus per permettere alle sue radici aeree di consolidarsi. Il progetto è firmato dall’arch. Simone Perrone.

Il progetto di riqualificazione dei giardini della Foce rientra nel fondo strategico regionale di 500 mila euro, ottenuto dalla precedente amministrazione comunale, che comprendeva altri due interventi.

“Si tratta dei lavori già conclusi nei giardini Sud-Est, dove è stata realizzata una nuova pavimentazione e altre opere complementari, nonché della riqualificazione di piazza Colombo, dove da poco è stato terminato l’intervento sul marciapiede ovest in attesa, dopo il Festival, di procedere anche sul lato nord”, dichiara l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella.