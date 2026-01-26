Sanremo: gli auguri del sindaco Alessandro Mager a Maria Francioni per i suoi 101 anni

Il Comune di Sanremo ha voluto porgere gli auguri alla signora Maria Francioni, in occasione della speciale giornata in cui ha compiuto 101 anni. Una festa trascorsa in allegria, circondata dall’affetto della famiglia e di tanti amici.

“In un giorno cosi significativo, desideriamo esprimere la più sincera riconoscenza e profonda stima per la preziosa testimonianza di storia, valori e memoria collettiva che la signora Maria rappresenta per tutta la nostra comunità”, ha scritto il sindaco Alessandro Mager in una lettera inviata insieme ad un mazzo di fiori a nome dell’Amministrazione comunale.