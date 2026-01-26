Il Comune di Ospedaletti entra nel FAI come socio sostenitore: approvata l’iscrizione dalla Giunta

Il Comune di Ospedaletti ha deciso di iscriversi al FAI – Fondo Ambiente Italiano in qualità di socio sostenitore. La Giunta comunale ha approvato la delibera nella seduta del 15 gennaio, riconoscendo l’adesione come coerente con le finalità dell’ente in materia di cultura, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.

La decisione prevede il versamento di una quota annuale di 700 euro, che sarà imputata al bilancio comunale, e consente al Comune di entrare ufficialmente nella rete dei Comuni Sostenitori FAI. Un’adesione definita “opportuna e consona” dall’amministrazione, anche alla luce della presenza sul territorio comunale di un importante bene riconosciuto come Luogo FAI, ovvero Casa e Collezione Laura Villa San Luca, situata in via Cavour.

Nel testo della delibera viene ricordato come il FAI sia nato nel 1975 con l’obiettivo di proteggere e valorizzare il patrimonio italiano e come oggi rappresenti una delle principali realtà culturali del Paese. La Fondazione conta oltre 214 mila iscritti e donatori, una rete diffusa in tutta Italia con delegazioni, gruppi locali e più di 11 mila volontari, impegnati ogni anno nell’organizzazione di eventi, visite culturali e iniziative di promozione del territorio. Il FAI gestisce e tutela inoltre decine di beni storici e naturalistici, per un’estensione complessiva di milioni di metri quadrati.

L’iscrizione come socio sostenitore garantisce anche una visibilità istituzionale, con la presenza del Comune su una pagina dedicata del sito FAI riservata ai Comuni aderenti e la possibilità di utilizzare un logo ufficiale nelle comunicazioni, come segno distintivo dell’appartenenza alla rete dei sostenitori della Fondazione.

La Giunta ha inoltre evidenziato come il Comune di Ospedaletti sostenga già le iniziative locali del FAI, in particolare quelle legate alla promozione e valorizzazione del territorio, ritenendo l’adesione un ulteriore passo in un percorso di collaborazione culturale già avviato.