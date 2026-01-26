Alla scuola Maria Montessori di Sanremo la magia del mare diventa musica ed educazione condivisa

Alla scuola Maria Montessori di Sanremo è arrivata la magia della musica, trasformando un momento educativo in un’esperienza emozionante e partecipata. L’Associazione Montessori Sanremo, con sede nel plesso Montessori di Strada San Martino n. 41, parte dell’Istituto Comprensivo Levante guidato dalla Dirigente Anna Maria Fogliarini, ha organizzato uno spettacolo musicale ispirato alla magia del mare.

Protagonista dell’iniziativa è stato il maestro e compositore Tullio Visioli, autore dello spettacolo, che ha saputo coinvolgere bambini e genitori attraverso canti, gestualità e momenti di gioiosa condivisione. Un percorso sonoro e narrativo che ha stimolato fantasia, emozioni e partecipazione attiva, creando un clima di autentica allegria. L’evento ha richiamato il pensiero di Maria Montessori, che attribuiva all’educazione musicale una funzione essenziale nella formazione globale del bambino. Celebre la sua riflessione: “Perché nessuna lingua è abbastanza ricca per dare espressione alla vita che sgorga dentro di noi… egli parla, scrive, disegna, canta come un usignolo in primavera.”

L’Associazione Montessori Sanremo ringrazia i bambini e i loro genitori per la partecipazione attiva, che ha dimostrato quanto i più piccoli sappiano apprezzare e interiorizzare il linguaggio musicale. Un ringraziamento speciale va inoltre al maestro Visioli per aver offerto agli alunni un’esperienza viva, coinvolgente ed entusiasmante, capace di unire educazione, arte e relazione.