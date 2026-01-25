Festival di Sanremo, corsa a camere e alloggi: città già verso il tutto esaurito

A meno di un mese dall’inizio del Festival, trovare un alloggio a Sanremo durante la settimana della kermesse si sta rivelando una vera e propria corsa a ostacoli. Una ricognizione sulle principali piattaforme di prenotazione online, effettuata simulando una permanenza di sei notti per due persone nei giorni del Festival, restituisce un quadro chiaro: l’86% delle strutture risulta già non disponibile e i prezzi rimasti sul mercato si collocano su livelli decisamente fuori stagione.

I prezzi più bassi per un alloggio indipendente o una camera doppia partono da poco oltre i 1.200–1.300 euro per sei notti, pari a circa 200 euro a notte, ma si tratta di pochissime soluzioni, spesso decentrate o con metrature ridotte. La fascia più ricorrente, quella che raccoglie la maggior parte delle offerte ancora prenotabili, oscilla invece tra 2.000 e 3.500 euro per l’intero periodo, con una media giornaliera compresa tra 330 e 580 euro a notte.

Salendo di livello, non sono rari alloggi proposti tra 4.000 e 6.000 euro per sei notti, soprattutto in zona centrale o in prossimità del mare. In questi casi, il costo medio supera abbondantemente i 700–900 euro a notte, anche per appartamenti di dimensioni medio-piccole. Per soluzioni più ampie, vista mare o ville indipendenti, le cifre diventano ancora più significative: 10.000, 12.000 e fino a oltre 25.000 euro per l’intera settimana non rappresentano più un’eccezione.

Elaborando i dati disponibili, la media aritmetica dei prezzi rilevati si colloca attorno ai 3.800–4.200 euro per sei notti, con punte che superano di gran lunga questa soglia. In altre parole, durante la settimana del Festival dormire a Sanremo costa mediamente tra i 600 e i 700 euro a notte per due persone, escluse spese extra.

Un altro dato significativo riguarda la disponibilità residua. Con oltre otto strutture su dieci già esaurite, il mercato appare fortemente compresso, e questo contribuisce a spiegare l’impennata dei prezzi. La scarsità di offerta, unita alla domanda concentrata in pochi giorni, trasforma la città in una sorta di “zona a tariffazione speciale”, dove i valori immobiliari seguono logiche molto diverse dal resto dell’anno.

Il quadro che emerge è quello di una città che, durante il Festival, cambia completamente scala: Sanremo diventa una destinazione di lusso temporanea, accessibile soprattutto a produzioni, addetti ai lavori, ospiti legati all’evento o a chi è disposto a sostenere costi molto elevati pur di essere presente. Per il turista medio, anche solo assistere da vicino alla settimana più famosa dell’anno comporta un investimento paragonabile a una vacanza di lungo raggio.