CNA rinnova l’accordo con SIAE per il 2026: riduzioni fino al 27% per musica d’ambiente e trattenimenti musicali

Anche per il 2026 CNA conferma l’accordo con SIAE per l’utilizzo della musica d’ambiente e per i trattenimenti musicali, garantendo agli associati CNA le massime riduzioni previste dalle tariffe. Un’intesa che si traduce in un risparmio concreto per le imprese, in alcuni casi fino al 27%, e che rappresenta uno dei tanti vantaggi riservati a chi sceglie di associarsi a CNA. L’accordo riguarda tutte le aziende che fanno uso di musica nello svolgimento della propria attività, sia in locali aperti al pubblico sia in ambienti riservati ai soli dipendenti, come laboratori e luoghi di lavoro.

Musica d’ambiente: riduzione massima del 27%

Per il 2026 è confermata la riduzione massima del 27% sulle tariffe SIAE per la musica di sottofondo nei seguenti settori:

artigiani ed esercizi commerciali, bar e ristoranti, pubblici esercizi, stabilimenti balneari e campeggi, hotel, villaggi turistici, B&B e strutture ricettive, agenzie di viaggio, sale giochi e agenzie ippiche, ambienti di lavoro, attese telefoniche su linea fissa, mezzi di trasporto e strutture sanitarie.

Trattenimenti musicali: ulteriori agevolazioni per gli associati CNA

Oltre alla musica di sottofondo, l’accordo CNA–SIAE prevede anche:

riduzione fino al 15% per i trattenimenti musicali senza ballo nei pubblici esercizi

per i trattenimenti musicali senza ballo nei pubblici esercizi riduzione fino al 15% per i trattenimenti musicali nelle strutture ricettive

per i trattenimenti musicali nelle strutture ricettive riduzione del 10% per la musica di accompagnamento alle attività di animazione negli stabilimenti balneari

Per centri fitness e palestre, al momento le tariffe 2026 non prevedono riduzioni, in attesa della definizione di eventuali nuovi accordi.

Vazzano (CNA): “CNA è un corpo intermedio che porta risultati concreti alle imprese”

«CNA è uno dei corpi intermedi più attivi e rappresentativi del mondo delle imprese e lavora ogni giorno per trasformare la rappresentanza in vantaggi concreti per i propri associati – dichiara Luciano Vazzano, Direttore CNA -. Accordi come quello con SIAE dimostrano l’attenzione costante dell’associazione nel costruire convenzioni utili, capaci di ridurre i costi e semplificare gli adempimenti per le aziende. Essere associati a CNA non significa solo avere tutela e rappresentanza, ma anche poter contare su opportunità reali, risparmi tangibili e servizi pensati su misura per le imprese. Per questo possiamo dirlo con chiarezza: associarsi a CNA conviene».

Perché associarsi a CNA

L’accordo CNA–SIAE per il 2026 rappresenta uno dei numerosi vantaggi riservati alle imprese associate CNA.

Grazie a queste intese, le aziende possono ridurre i costi degli adempimenti obbligatori, ricevere assistenza dedicata e contare su un’organizzazione che tutela quotidianamente gli interessi delle imprese.

Per informazioni e adesioni:

0184 500309 – segreteria@im.cna.it