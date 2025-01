Bordighera, parcheggio ad uso pubblico in un'area privata: approvato progetto per 35 posti auto

Un parcheggio pubblico temporaneo di 35 posti auto verrà realizzato in un'area privata presso via Santo Stefano, con accesso dal piazzale Zaccari, a Bordighera. La Giunta comunale ha, infatti, approvato in linea tecnica un progetto dell’importo complessivo di 40.000,00 euro.

Al fine di sanare il deficit di parcheggi pubblici riscontrato prevalentemente nei periodi di maggior afflusso turistico, l'Amministrazione comunale ha rilevato la possibilità di utilizzare un’area di proprietà privata in cui realizzare un parcheggio, temporaneo ad uso pubblico, della superficie di 1.143 mq, sito in via Santo Stefano, vista la volontà, espressa dai relativi proprietari, di cedere in comodato d’uso gratuito temporaneo in capo al comune di Bordighera le aree per la realizzazione di un parcheggio a servizio della collettività.

"L’importo complessivo di 40.000,00 euro dovrà essere finanziato. Le lavorazioni previste per l’intervento in argomento risultano di carattere temporaneo e si configurano in attività edilizia libera. L'importo complessivo potrà successivamente essere finanziato durante l’esercizio in corso e verrà recuperato mediante l’introito dei contributi per oneri di urbanizzazione dovuti dai proprietari delle aree, a seguito della definizione della convenzione urbanistica per la riqualificazione delle stesse" - si legge nella delibera. Quattro dei nuovi parcheggi saranno, comunque, riservati ai proprietari dei terreni.